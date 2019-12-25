В дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик

Вечером 7 июля в поселке Яблоновка Приозерского района Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.
Около 21:10 на 9-м километре автодороги "Громово-Яблоновка" водитель "ВАЗ 11113" (Ока) не справился с управлением автомобиля, машину занесло, и она опрокинулась.
В результате ДТП погиб пассажир, 12-летний мальчик. Водитель получил травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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Фото: Piter.TV
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