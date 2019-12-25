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В дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

В дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик

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Водитель не справился с управлением и опрокинул авто.

Вечером 7 июля в поселке Яблоновка Приозерского района Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Около 21:10 на 9-м километре автодороги "Громово-Яблоновка" водитель "ВАЗ 11113" (Ока) не справился с управлением автомобиля, машину занесло, и она опрокинулась.

В результате ДТП погиб пассажир, 12-летний мальчик. Водитель получил травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте сбили мотоциклиста.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, не справился с управлением, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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