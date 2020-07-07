На Московском проспекте сбили мотоциклиста

Мотоциклист получил травмы средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 7 июля около 20:33 на пересечении Московского проспекта и Обводного канала произошло ДТП.

Сообщается, что в результате аварии пострадал мотоциклист. Мужчина получил травмы средней тяжести. Точные обстоятельства столкновения выясняются. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, автомобилист не заметил мотоциклиста, а тот не успел, в свою очередь, затормозить.

Ранее мы писали, что задержанный за содействие террористам петербуржец оказался образованным семьянином.

Видео: Piter.TV