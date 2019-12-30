Появилось видео наезда на пенсионерку на проспекте Наставников

Водитель ВАЗ проехал перекресток на красный и на полной скорости сбил женщину.

В Красногвардейском районе Петербурга водитель ВАЗ-2110 сбил пожилую женщину, переходящую дорогу на зеленый свет. Авария произошла 7 января в 15:18 возле дома №21 на проспекте Наставников. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как водитель, управляя отечественным автомобилем, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате авто едва не столкнулось с другим транспортным средством, а затем на огромной скорости на "зебре" влетело в пожилую женщину. От удара пенсионерка отлетела в маршрутный автобус, стоящий на остановке.

После случившегося нарушитель не затормозил, а, напротив, ударив по газам, скрылся с места происшествия. На помощь пострадавшей побежали неравнодушные прохожие. Женщину увезли в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящий момент ведутся поиски виновного. Как сообщает паблик "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург", возможно, автомобиль сдали на разборку.

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Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург