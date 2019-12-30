Девушка с удавкой на шее выпала из дома на проспекте Королева

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина в "неадеквате".

Вечером 9 января в Приморском районе Петербурга трагически погибла молодая девушка. В сети появилась фотография с места происшествия.

Тело умершей нашли в 21:41 под окнами многоэтажного дома №48/4 на проспекте Королева. По словам свидетелей, девушка вылетела с балкона. Очевидцы предположили, что ее выбросили. На шее умершей обнаружили удавку.

На месте происшествия работала полиция. По подозрению в совершении преступления задержали мужчину в "неадеквате". Его направили в отдел. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что неизвестный упал с 22-этажного дома на крышу иномарки на Пулковском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб