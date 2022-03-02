Водитель мусоровоза получил условный срок за сбитую насмерть женщину на Новоизмайловском проспекте

Инцидент произошле весной этого года.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор водителю мусоровоза, который устроил смертельное ДТП во дворе на Новоизмайловском проспекте весной. Подробности рассказали в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

Авария произошла днём 21 марта 2024 года в дворовом проезде между домами 38, корпус 1 и 40, корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. Водитель мусоровоза сдавал задним ходом на скорости порядка 5-10 км/ч, не убедившись в безопасности маневра. Мужчина за рулём вовремя не заметил женщину, которая шла по проезду попутно грузовику, и наехал на неё. Потерпевшая скончалась на месте.

Водитель мусоровоза признал вину. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2 года.

Фото: МВД