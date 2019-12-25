Водитель мотоцикла погиб в жестком ДТП на Выборгском шоссе

Мужчина столкнулся с иномаркой, выполнявшей разворот.

Во вторник, 18 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом. От полученных травм погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщила пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:23 на 36 километре дороги Парголово – Огоньки. Иномарка Renault Logan под управлением 60-летнего водителя врезался в байк BMW во время разворота с обочины. В результате водитель мотоцикла скончался.

Личность погибшего в данный момент устанавливается.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадали женщина и девочка.

Фото: ВКонтакте / motosolidaritydtp