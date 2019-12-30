Водитель маршрутки насмерть сбил пожилого мужчину на Выборгском шоссе

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Поздно вечером 16 января в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Трагедия произошла около 22:40 возле дома №208 по Выборгскому шоссе. Водитель микроавтобуса "Газель", двигаясь по маршруту К-01, совершил наезд на мужчину, которому на вид около 60 лет. Уточняется, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.

Ранее мы писали, что момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.