Момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео

Каршеринговое авто перевернулось в результате ДТП в Калининском районе Петербурга. Piter.TV получил в распоряжение видео с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел вечером 14 января на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. На место прибыли правоохранители, о состоянии водителей и пассажиров информации пока не поступало.
Как сообщили очевидцы, авария сильно мешала движению транспорта со стороны проспекта Металлистов.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП с участием полицейской машины.
Видео: Piter.TV
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