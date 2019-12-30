Момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео

Инцидент произошел вечером 14 января.

Каршеринговое авто перевернулось в результате ДТП в Калининском районе Петербурга. Piter.TV получил в распоряжение видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел вечером 14 января на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. На место прибыли правоохранители, о состоянии водителей и пассажиров информации пока не поступало.

Как сообщили очевидцы, авария сильно мешала движению транспорта со стороны проспекта Металлистов.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП с участием полицейской машины.

Видео: Piter.TV