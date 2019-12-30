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Момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео

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Инцидент произошел вечером 14 января.

Каршеринговое авто перевернулось в результате ДТП в Калининском районе Петербурга. Piter.TV получил в распоряжение видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел вечером 14 января на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. На место прибыли правоохранители, о состоянии водителей и пассажиров информации пока не поступало.

Как сообщили очевидцы, авария сильно мешала движению транспорта со стороны проспекта Металлистов.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП с участием полицейской машины. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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