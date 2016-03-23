Водитель манипулятора врезался в забор и скончался за рулем

Причиной смерти стала закупорка легочной артерии.

В 12.30 в среду, 12 февраля, в забор на территории Ижорского завода у строения №69 въехал манипулятор Mitsubishi Fuso. За рулем машины находился 50-летний мужчина, который скончался на месте.

Отмечается, что смерть водителя наступила не из-за удара манипулятора об ограждение, а по биологическим причинам. Прибывшие на место ДТП медики определили у погибшего мужчины закупорку легочной артерии тромбами. Ведется проверка.

Ранее в жестком ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта пострадали двое.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / "ВКонтакте"