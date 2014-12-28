Трехкомнатную квартиру экс-директора Ижорского завода выставили на торги за 46 млн рублей

Фасады знаменитого дома с колонами выходят на Троицкую площадь.

На аукцион выставили трехкомнатную квартиру бывшего директора Ижорского завода Андрея Кузнецова на улице Куйбышева. Ее начальная цена составляет 46 млн рублей. Об этом 19 сентября сообщили на сайте "Литфонда".

Квартира площадью 87,4 кв. метров находится на пятом этаже. Фасады знаменитого дома с колонами выходят на Троицкую площадь. В Квартире находятся три комнаты, кухня, ванная комната, санузел и подсобные помещения.

Ранее на Искровском проспекте горела квартира. Тушить пламя отправились 10 спасателей.

Фото: пресс-слжуба Российского аукционного дома

