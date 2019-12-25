В жестком ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта пострадали двое

Водители получили травмы средней тяжести.

Днем 12 февраля на набережной Лейтенанта Шмидта произошла жесткая авария с "Фольксвагеном" и "Тойотой". Один из автомобилистов решил пролететь на красный свет, неудачный маневр обернулся серьезным столкновением. "Фольксваген" ударом вынесло на тротуар, машина оказалась значительно помятой. Дорога усыпана пластиковыми обломками иномарок.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, оба водителя получили травмы средней степени тяжести, пассажиры "Тойоты" отделались легкими травмами. Как сообщили очевидцы, один из пассажиров оттирал с головы кровь – вероятно, мужчина ударился при столкновении. Пострадавших прохожих не оказалось.

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Фото: Руслан Кот, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"