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Скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском
Сегодня, 10:22
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himif

Скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском

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Водитель с пассажиром пытались сбежать из помятой машины.

В четвертом часу утра 12 февраля в Приморском районе Петербурга завершилась полицейская погоня, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. 

Преследуемый полицией нарушитель-"Хендай" пытался скрыться, но в итоге наехал на бордюрный камень на Комендантском проспекте. Водитель и пассажир предприняли попытку сбежать из помятого автомобиля, но были настигнуты полицией и доставлены в отдел для разбирательства. Отмечается, что в ходе погони один из инспекторов ДПС повредил ногу.

Три машины сгорели утром в Красносельском районе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: автомобиль врезался, бордюр, полицейская погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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