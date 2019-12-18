Скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском

Водитель с пассажиром пытались сбежать из помятой машины.

В четвертом часу утра 12 февраля в Приморском районе Петербурга завершилась полицейская погоня, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Преследуемый полицией нарушитель-"Хендай" пытался скрыться, но в итоге наехал на бордюрный камень на Комендантском проспекте. Водитель и пассажир предприняли попытку сбежать из помятого автомобиля, но были настигнуты полицией и доставлены в отдел для разбирательства. Отмечается, что в ходе погони один из инспекторов ДПС повредил ногу.

Три машины сгорели утром в Красносельском районе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"