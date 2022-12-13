В шести районах Петербурга занизят бордюрный камень

Работы проведут по 19 адресам.

Утверждена адресная программа по занижению бордюрного камня на пересечениях тротуаров и проезжей части. В 2023 году работы пройдут по 19 адресам в шести районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Бордюрный камень будет занижен в Пушкинском, Невском, Приморском, Василеостровском, Курортном и Кронштадтском райнонах Петербурга.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться здесь. Он был сформирован с учетом обращений граждан, а также по рекомендации районных администраций и общественных объединений инвалидов.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту