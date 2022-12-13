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В шести районах Петербурга занизят бордюрный камень
Сегодня, 11:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В шести районах Петербурга занизят бордюрный камень

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Работы проведут по 19 адресам.

Утверждена адресная программа по занижению бордюрного камня на пересечениях тротуаров и проезжей части. В 2023 году работы пройдут по 19 адресам в шести районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Бордюрный камень будет занижен в Пушкинском, Невском, Приморском, Василеостровском, Курортном и Кронштадтском райнонах Петербурга. 

С полным перечнем адресов можно ознакомиться здесь. Он был сформирован с учетом обращений граждан, а также по рекомендации районных администраций и общественных объединений инвалидов.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Теги: бордюр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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