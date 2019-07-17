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Видео: в Петербурге водитель помог утятам забраться на высокий бордюр

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Пользователи одобрили такой поступок.

Мужчина помог утятам забраться на бордюр вдоль проезжей части. Видео было опубликовано в социальных сетях 22 мая. 

Местоположение съемки не уточняется. Судя по кадрам, для помощи птицам водителю пришлось остановить автомобиль. Мама-утка успешно преодолела преграду, а для утят это создало сложности. На помощь пришел один из петербургских водителей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места. 

Видео: vk.com/unreleased_dtp

Теги: бордюр, проезжая часть, утята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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