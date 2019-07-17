Видео: в Петербурге водитель помог утятам забраться на высокий бордюр

Пользователи одобрили такой поступок.

Мужчина помог утятам забраться на бордюр вдоль проезжей части. Видео было опубликовано в социальных сетях 22 мая.

Местоположение съемки не уточняется. Судя по кадрам, для помощи птицам водителю пришлось остановить автомобиль. Мама-утка успешно преодолела преграду, а для утят это создало сложности. На помощь пришел один из петербургских водителей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места.

Видео: vk.com/unreleased_dtp