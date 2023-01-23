В Петербурге на 120 адресах занизят бордюрный камень

Программа охватит 13 районов Петербурга.

В рамках государственной программы "Доступная среда" в 2025 году на 120 адресах Петербурга будет занижен бордюрный камень. Программа охватит 13 районов Петербурга. Полный список опубликован на сайте Дирекции по организации дорожного движения.

Бордюрный камень занижается на пересечениях тротуаров с проезжей частью для безопасного и комфортного перехода дорог. Особенно это удобно для маломобильных пешеходов, а также для родителей с детскими колясками.

Все работы будут проведены Дирекцией по организации дорожного движения в соответствии с Адресной программой на 2025 год.

Фото: Telegram/ Начальник транспортного цеха