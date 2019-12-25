Три машины сгорели утром в Красносельском районе

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что в Красносельском районе сгорели три иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Инцидент произошёл на проспекте Кузнецова. Сообщение поступило на пульт диспетчеру в 4.30. По словам местных жителей, сначала огонь охватил автомобиль KIA, а затем пламя перекинулось на две близ стоящие иномарки. Пожарные не успели спасти машины.
По словам очевидцев, автомобили были пустые, поэтому никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снова увидели Mercedes как у Боярского, припаркованный на тротуаре.
Фото:pixabay
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