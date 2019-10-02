Водитель легковушки заживо сгорел после ДТП на Таллинском шоссе

Автомобиль столкнулся с автобусом. Оба транспортных средства сгорели дотла.

Утром 2 октября в Красносельском районе Петербурга произошло страшное ДТП. Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе столкнулись автомобиль марки "Мазда" и автобус. По предварительной информации, в ДТП погиб водитель иномарки. Он заживо сгорел в транспортном средстве. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как сильно полыхает машина. Рядом стоит обгоревший автобус. Пассажиры общественного транспорта остались живы, однако несколько из них ходят с перемотанными головами.

Мимо проезжающие автомобилисты заметили тело человека в горящей легковушке. Отмечается, что водителя пытались достать из иномарки, однако не смогли, так как зажало ноги.

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Фото, видео: Мегаполис