Тепловоз протаранил Volkswagen Golf в Металлострое

Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 1 октября в поселке Металлострой Колпинского района произошло серьезное ДТП. Как сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний водитель Volkswagen Golf, проезжая нерегулируемый ж/д переезд, не остановился перед знаком "Стоп" и попал под тепловоз.

Инцидент произошел около 22:30 на участке железнодорожного депо "Славянка". В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. 48-летний машинист тепловоза не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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