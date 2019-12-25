Водитель легковушки получил тяжелые травмы в ночном ДТП на Московском проспекте

Машина молодого человека влетела в грузовик Ford Transit.

В ночь на 28 августа в Московском районе Петербурга произошла серьезная авария, в результате которой пострадал молодой человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Транспортные средства столкнулись около 00:37 у дома №143 на Московском проспекте. По предварительной информации, 21-летний водитель Daewoo Matiz, двигаясь по Московскому проспекту от Рощинской улицы к улице Решетникова, при неустановленных причинах влетел в грузовик Ford Transit, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил многочисленные травмы. Его в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства, при которых произошла авария.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктор Васильев