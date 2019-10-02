В результате ДТП погибли двое человек, в том числе иностранный гражданин.

В среду, 3 октября, водитель, который под "веселящими шариками" сбил толпу пешеходов, признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

По словам корреспондента, виновник Мурад Каграман оглы Касымов просит рассматривать дело в особом порядке.На суде присутствовали потерпевшие. Один из них потребовал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Я увидел свет фар, не понимал, что происходит. Думал машина вывернет, но понял, что она едет прямо на нас. Я дернулся вправо. Мне немного задело левую ногу. Обернулся — на тротуаре не увидел никого из тех, с кем шел рассказывает потерпевший

Также потерпевшие рассказали в суде, что Касымов не пытался помочь пострадавшим. Более того, мужчина намеревался скрыться с места преступления.

Напомним, что в результате аварии, местный житель Мурад Касымов убил двоих молодых людей. Один их них оказался иностранцем из США. Еще несколько человек были госпитализированы.

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Видео:ВКонтакте/RU_CHP