Водитель каршеринга протаранил столб на проспекте Ветеранов

От удара помялись бампер и капот легковушки.

Утром 12 июля на юго-западе Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Очевидцы поделились в сети фотографиями с места происшествия.

Каршеринг попал в аварию около 7 часов утра на проспекте Ветеранов. На снимках видно, что автомобиль заехал на тротуар и врезался в столб. От удара помялись бампер и капот легковушки. Информации о состоянии водителя нет.

Примечательно, что на заднем стекле авто наклеен "восклицательный знак" и надпись "Этот водитель еще не профи. Но это же только пока".

Ранее мы писали, что автомобилист сбил девушку на мотоцикле рядом с парком 300-летия.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Девятериков