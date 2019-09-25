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Водитель каршеринга протаранил столб на проспекте Ветеранов
Вчера, 9:02
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Водитель каршеринга протаранил столб на проспекте Ветеранов

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От удара помялись бампер и капот легковушки.

Утром 12 июля на юго-западе Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршеринга. Очевидцы поделились в сети фотографиями с места происшествия.

Каршеринг попал в аварию около 7 часов утра на проспекте Ветеранов. На снимках видно, что автомобиль заехал на тротуар и врезался в столб. От удара помялись бампер и капот легковушки. Информации о состоянии водителя нет.

Примечательно, что на заднем стекле авто наклеен "восклицательный знак" и надпись "Этот водитель еще не профи. Но это же только пока".

Ранее мы писали, что автомобилист сбил девушку на мотоцикле рядом с парком 300-летия.

Фото: ВКонтакте /   ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Девятериков

Теги: авария, дтп с каршерингом
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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