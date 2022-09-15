Водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке в Москве и попал на видео

Мужчина задержан полицией.

В российской столице на Парковой улице водитель каршеринга устроил GTA-заезд по территории парковки. Соответствующий ролик размещен в социальных сетях. На кадрах видно, что около арендованного автомобиля стоят несколько человек. ни предпринимают попытки оказаться внутри салона машины, которая беспорядочно двигается по стоянке. Транспорт таранил припаркованные автомобили. Однако водитель никак не реагировал на очевидцев. Он решил продолжить въезжать в рядом стоящие легковушки.

Согласно информации от правоохранительных органов, в настоящее время водитель каршеринга задержан. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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Фото и видео: Telegram / Новости Москвы