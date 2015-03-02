Россиянин на BMW на большой скорости вылетел с развязки и попал на видео

В уфимской аварии скончались два человека, еще один пострадал.

В Уфе россиянин на BMW на большой скорости вылетел с развязки и погиб. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Сотрудники Госавтоинспекции уточнили, что автомобильная смертельная авария попала на запись с камер наблюдения. Кадры размещены в социальных сетях ГИБДД по городу.

В ролике показано, что сначала автомобиль быстро едет, после чего не вписывается в поворот. Далее иномарка выехала на полосу встречного движения, где ударилась о Hyundai и Toyota. После столкновения BMW разворачивает, а транспортное средство падает на проезжую часть нижнего участка трассы. В ролике также представлены кадры поврежденного автомобиля. Он наполовину смят. Второй жертвой трагедии стал мужчина, который управлял машиной Hyundai. Также есть пострадавший, которого госпитализировали с места событий. По факту инцидента ведется проверка.

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Фото и видео: Вконтакте / ГИБДД Уфа