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Arinablinova
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Водитель каршеринга устроил ДТП при попытке "проскочить на красный" у Борового моста

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О пострадавших не сообщалось.

В субботу, 8 февраля, стало известно о ДТП, произошедшем рядом с домом 35-37 на Боровой улице. Водитель арендованной машины очень торопился и решил  не ждать зеленого сигнала светофора. В результате в него врезался легковой автомобиль. 

На видео видно, что транспортные средства пострадали не очень сильно. На каршеринге осталась вмятина, а у "легковушки" помялся капот и разбились фары. О пострадавших на момент написания не сообщалось. 

Ранее мы писали, что легковушка и каршеринг не смогли поделить дорогу на Итальянской.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, каршеринг
Категории: Лента новостей,

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