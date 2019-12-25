Легковушка и каршеринг не смогли поделить дорогу на Итальянской

О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 8 февраля, жители города стали свидетелями ДТП с участием легкового автомобиля и арендованной машины. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водители не смогли поделить "пустую дорогу" рядом с домом №5 на Итальянской улице и столкнулись. На опубликованных фотографиях видно, что транспортные средства сильно не пострадали. О травмах водителей не сообщалось.

В комментариях посчитали это столкновение "судьбой", ведь для того чтобы два одинаково "никудышных" водителя встретили друг друга в ночной "пустыне" нужно было "очень сильно постараться".

Ранее мы писали, что на КАД собралась пробка из-за ДТП с фурой и "ГАЗелью".

Фото: vk.com/spb_today