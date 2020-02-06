На КАД собралась пробка из-за ДТП с фурой и "ГАЗелью"

Грузовик разбросал по всей дороге перевозимый товар.

В Петербурге на КАД недалеко от станции Ржевка утром 6 февраля столкнулись фура и "ГАЗель". В результате удара грузовик "прорвало" товаром, который он перевозил, красные предметы оказались рассыпаны по всей дороге.

Автомобилисты пожаловались на пробку на участке, скорость движения снизилась до 10 км/ч. По словам очевидцев, в ДТП пострадал только выпавший из фуры товар, сами водители остались в порядке. По факту столкновения ведется проверка.

Ранее каршеринг перевернулся на крышу у станции метро "Волковская".

Видео: Иван Колянковский, Алексей Конюшин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"