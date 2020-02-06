Каршеринг перевернулся на крышу у станции метро "Волковская"

О пострадавших неизвестно.

Утром 6 февраля, в восьмом часу, у станции метро "Волковская" перевернулся на крышу каршеринговый автомобиль. Одиноко лежащую вверх тормашками машину заметили очевидцы, спешащие на работу.

К "Рено Каптюру" вскоре приехали спасатели и медики, о состоянии находящихся в машине людей информации нет.

Пользователи сети в один голос удивлялись, как такое могло произойти на пустой дороге, однако некоторые предположили, что дело в марке автомобиля. По словам нескольких петербуржцев, "Рено Каптюр" склонны к опрокидыванию из-за высокого центра тяжести.

Ранее на ЗСД каршеринг сбил человека и врезался в припаркованную машину.

Видео: Михаил Новиков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"