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Каршеринг перевернулся на крышу у станции метро "Волковская"

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О пострадавших неизвестно.

Утром 6 февраля, в восьмом часу, у станции метро "Волковская" перевернулся на крышу каршеринговый автомобиль. Одиноко лежащую вверх тормашками машину заметили очевидцы, спешащие на работу.

К "Рено Каптюру" вскоре приехали спасатели и медики, о состоянии находящихся в машине людей информации нет.

Пользователи сети в один голос удивлялись, как такое могло произойти на пустой дороге, однако некоторые предположили, что дело в марке автомобиля. По словам нескольких петербуржцев, "Рено Каптюр" склонны к опрокидыванию из-за высокого центра тяжести.

Ранее на ЗСД каршеринг сбил человека и врезался в припаркованную машину.

Видео: Михаил Новиков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: волковская, каршеринг, перевернулась на крышу
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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