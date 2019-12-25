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На ЗСД каршеринг сбил человека и врезался в припаркованную машину
Сегодня, 7:06
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lesjasap

На ЗСД каршеринг сбил человека и врезался в припаркованную машину

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За рулем находился 20-летний парень.

В Петербурге водитель сбил на ЗСД пешехода. Нарушитель находился за рулем каршерингового автомобиля. После наезда на местного жителя, транспортное средство врезалось в припаркованную машину. Инцидент произошел на 24-километре трассы поздним вечером 5 февраля. 

В пресс-службе ГИБДД по региону рассказали, что виновником автомобильной аварии стал 20-летний житель Петербурга. Он не справился с управлением "Хендаем Солярис". От действий водителя пострадал 39-летний мужчина, а также иномарка такой же марки.

Жертву ДТП госпитализировали. Пациент находится в тяжелом состоянии. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Купчино фургон-холодильник сбил женщину.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: зсд, сбили человека, хендай солярис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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