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Водитель каршеринга погиб после столкновения со столбом у станции метро "Электросила"
Сегодня, 12:11
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Водитель каршеринга погиб после столкновения со столбом у станции метро "Электросила"

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Других участников аварии нет.

Каршеринговое авто разбилось после столкновения со столбом около станции метро "Электросила". По словам очевидца из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте", водитель погиб.

Страшное ДТП произошло ночью или ранним утром 7-го марта. Судя по кадрам, машина на полной скорости влетела в столб. Передний бампер оказался смят, лобовое стекло разбито. Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Ранее Piter.tv показал, как разбилось авто на Дунайском проспекте. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Козин

Теги: дтп, каршеринг, электросила
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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