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Машина врезалась в отбойник на Дунайском проспекте

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Водитель не был замечен у места аварии.

Серебристая иномарка врезалась в отбойник утром 7 марта на Дунайском проспекте. Очевидцем последствий ДТП стал читатель Piter.tv.

На кадрах видно, что передний бампер оказался серьезно разбит. Были ли другие участники аварии или водитель не справился с управлением — неизвестно. На месте работали полицейские, а также приехал эвакуатор. Самостоятельно уехать уже не получится.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Шафировском сгорели два человека. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, отбойник, эвакуатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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