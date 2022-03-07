Машина врезалась в отбойник на Дунайском проспекте

Водитель не был замечен у места аварии.

Серебристая иномарка врезалась в отбойник утром 7 марта на Дунайском проспекте. Очевидцем последствий ДТП стал читатель Piter.tv.

На кадрах видно, что передний бампер оказался серьезно разбит. Были ли другие участники аварии или водитель не справился с управлением — неизвестно. На месте работали полицейские, а также приехал эвакуатор. Самостоятельно уехать уже не получится.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Шафировском сгорели два человека.

Видео: Piter.tv