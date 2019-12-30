Водитель каршеринга пытался уйти от погони ДПС по Боровой улице

За ним гнались два наряда ДПС.

В Центральном районе Петербурга водитель каршеринга пытался уйти от погони ГИБДД. Инспекция начала преследовать автомобилиста на пересечении Расстанной и Боровой улиц. За рулем иномарки находился мужчина, который впоследствии оказался трезвым. На пассажирском сиденье находилась местная жительница, которая была в нетрезвом состоянии.

Перед Свечным переулком водитель попытался уйти от преследования по тротуару. За ним гнались два экипажа полиции. В результате иномарка нарушителя мбила урну и немного задел девушку, а после далее направился в направлении Боровой улицы. В конечном счете злоумышленника удалось остановить.

Ранее Piter.tv писал о том, что иномарка разбилась на крутом повороте на Парашютной.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Антон Полянский

Видео: Piter.tv