Иномарка разбилась на крутом повороте на Парашютной

О пострадавших не сообщается.

Вечером 21 января на Парашютной улице разбился "БМВ". Очевидцы поделились кадрами с места события.

Свидетели сообщили о том, что иномарка не вошла в поворот "глупости" и подлетела. После этого машина оказалась на встречной полосе. Авто получило серьезные повреждения. На место прибыли сотрудники МЧС и правоохранители. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейская погоня до Заставской улицы не дала уйти рецидивисту без прав.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"