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Иномарка разбилась на крутом повороте на Парашютной

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О пострадавших не сообщается.

Вечером 21 января на Парашютной улице разбился "БМВ". Очевидцы поделились кадрами с места события.

Свидетели сообщили о том, что иномарка не вошла в поворот "глупости" и подлетела. После этого машина оказалась на встречной полосе. Авто получило серьезные повреждения. На место прибыли сотрудники МЧС и правоохранители. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейская погоня до Заставской улицы не дала уйти рецидивисту без прав. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, парашютная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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