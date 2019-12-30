Полицейская погоня до Заставской улицы не дала уйти рецидивисту без прав

Мужчина пытался скрыться от стражей правопорядка на машине.

Ранним утром 21 января сотрудники ГИБДД и войск национальной гвардии Петербурга задержали автолюбителя, который пытался скрыться от стражей правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Наряд вневедомственной охраны присоединился к полицейскому преследованию иномарки "Рено Сандеро", водитель которой старался ускользнуть от полиции. Иномарку удалось заблокировать на Заставской улице, мужчина за рулем предпринял попытку побега, но убежище под припаркованной машиной во дворе соседнего дома не спасло его от стражей правопорядка.

Как выяснилось, ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, разбой и хранение наркотиков. Также у беглеца отсутствовали водительские права. В салоне машины, на которой пытался уехать мужчина, нашли телевизор. Задержанный затруднился назвать его происхождение. На данный момент полиция выясняет, связан ли беглец с другими преступлениями в городе или области.

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