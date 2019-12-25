В Калининском районе Петербурга развернулся дорожный боевик с погоней и пожаром

Забывший права водитель решил "удрать от ДПС".

Около 23.30 в четверг, 19 ноября, в Калининском районе Петербурга развернулся целый дорожный боевик со спецэффектами. Как рассказали в паблике "Дорожный инспектор", все началось с попытки инспекторов ДПС оставить BMW M3 на Северном проспекте.

Известно, что водитель не стал останавливаться по требованию полицейских, поскольку забыл дома водительское удостоверение и, к тому же, всегда мечтал "удрать от ДПС". Слова автомобилиста передает "Дорожный инспектор". В результате побега иномарка не справилась с управлением и на пересечении проспектов Просвещения и Художников врезалась в стоящий на светофоре троллейбус, после чего машина вспыхнула. "Боевик" закончился разбитой вдребезги иномаркой, выпиской шести штрафов за неостановку, отсутствие водительских прав и страховки, нарушение ПДД. Отмечается, что 27-летний водитель на момент поимки был трезв.

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Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"