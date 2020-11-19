Видео: на перекрестке Дибуновской и Оскаленко сбили человека

Пострадал ли петербуржец, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 19 ноября, в Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга, сообщил источник в правоохранительных органах.

На видеозаписи, которая попала в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель каршеринга поворачивает направо, но не притормаживает перед пешеходным переходом, по которому шел человек. На кадрах пострадавшего практически не видно – он одет во все черное и светоотражающих элементов на нем нет. По всей видимости, водитель не заметил пешехода, однако это не отменяет его вины. Пострадал ли петербуржец, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в аварии в Колпинском районе пострадали четверо.

Видео: Piter.TV