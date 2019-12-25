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В аварии в Колпинском районе пострадали четверо
Сегодня, 15:49
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smirenny

В аварии в Колпинском районе пострадали четверо

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Трое пострадавших находились в машине такси.

Рано утром в четверг, 19 ноября, на перекрестке улицы Труда и съезда на Софийскую улицу в поселке Петро-Славянка произошло ДТП, сообщили в соцсетях. 

Столкнулись два автомобиля марки Volkswagen. В машине такси пострадали трое, в том числе два ребенка 7 и 8 лет. Отмечается, что дети перевозились без детских удерживающих устройств на заднем сиденье. Четвертый пострадавший находился в машине второго участника аварии. Как именно произошло столкновение, неясно. 

Ранее мы писали, что на улице Ванеева дерево рухнуло на автомобили.

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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