В аварии в Колпинском районе пострадали четверо

Трое пострадавших находились в машине такси.

Рано утром в четверг, 19 ноября, на перекрестке улицы Труда и съезда на Софийскую улицу в поселке Петро-Славянка произошло ДТП, сообщили в соцсетях.

Столкнулись два автомобиля марки Volkswagen. В машине такси пострадали трое, в том числе два ребенка 7 и 8 лет. Отмечается, что дети перевозились без детских удерживающих устройств на заднем сиденье. Четвертый пострадавший находился в машине второго участника аварии. Как именно произошло столкновение, неясно.

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Фото: vk.com/dorinspb