На улице Ванеева дерево рухнуло на автомобили

Большие повреждения получил старенький "Фольксваген".

Утром в четверг, 19 ноября, у дома №6 по улице Ванеева дерево упало на два автомобиля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Одной из иномарок повезло больше, отметили петербуржцы. Напомним, что региональное управление МЧС предупреждало накануне об усилении порывов ветра. Сегодня порывы достигали 18 метров в секунду. Напора стихии не выдержал также светофор у Володарского моста.

Ранее мы писали, что сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра.

Фото: vk.com/spb_today