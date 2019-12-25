  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Ванеева дерево рухнуло на автомобили
Сегодня, 15:37
72
smirenny

На улице Ванеева дерево рухнуло на автомобили

0 0

Большие повреждения получил старенький "Фольксваген".

Утром в четверг, 19 ноября, у дома №6 по улице Ванеева дерево упало на два автомобиля, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Одной из иномарок повезло больше, отметили петербуржцы. Напомним, что региональное управление МЧС предупреждало накануне об усилении порывов ветра. Сегодня порывы достигали 18 метров в секунду. Напора стихии не выдержал также светофор у Володарского моста. 

Ранее мы писали, что сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: упало дерево на машину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии