Уходящий от погони автомобилист столкнулся с полицейской машиной

Инцидент произошел на Волхонском шоссе.

В четвертом часу утра в понедельник, 28 декабря, инспекторы ДПС заметили на Волхонском шоссе автомобиль, ехавший по встречной полосе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, за "Фольксвагеном Поло" отправились в погоню, когда водитель-нарушитель не отреагировал на требование об остановке и только прибавил скорость.

Не доезжая пару десятков метров до Таллинского шоссе, водитель иномарки касательно столкнулся с патрульным автомобилем и врезался в бетонное ограждение. От удара моторный отсек "Фольксвагена" вспыхнул, но автомобилист и двое его пассажиров успели выскочить из салона машины. В результате ДТП помощь потребовалась 23-летнему и 42-летнему пассажирам иномарки и одному из инспекторов ДПС.

Нарушителем оказался 26-летний выходец из среднеазиатского государства, по предварительным данным, "Фольксваген" является автомобилем такси. Автомобилист заявил, что скрывался от полиции из-за отсутствия страховки, но инспекторы проверяют и другие версии "побега". Также выясняется, соблюдает ли водитель нормы миграционного законодательства.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД