В Ленобласти задержали беглецов, подозреваемых в автомобильном мошенничестве

Мужчин остановили на проверку сотрудники ДПС, но водитель и пассажиры пустились в бегство.

Ранним утром 25 мая на автодороге "Россия" в деревне Ям-Ижора Ленобласти патруль ДПС остановил иномарку: машина проехала перекресток на красный свет. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, будничное задержание нарушителей обернулось целой погоней со стрельбой.

Когда полицейский попросил у водителя документы, он приметил снятый декоративный пластик с порогов и крышки блока предохранителей. Инспектор попросил водителя и двух пассажиров выйти из машины и открыть багажник – там также оказались сняты все пластиковые насадки. В момент осмотра один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке и все трое побежали в сторону поселка Федоровское. Полицейские пустились в погоню, двоих удалось задержать благодаря предупредительным выстрелам в воздух. Пойманными оказались граждане среднеазиатского государства 26 и 34 лет, третьего разыскивают.

Отмечается, что документы на автомобиль, найденные у водителя, оказались оформлены на другого человека. Кроме того, в салоне машины нашли "глушитель" спутниковой связи и пластины с идентификационными номерами. В отношении мужчин составили административные протоколы о нарушении ПДД и миграционного законодательства. Позднее в отдел полиции заявился и собственник иномарки, который передал машину задержанному водителю по договоренности. Мужчина подал заявление о розыске автомобиля и факте мошенничества

На данный момент выясняется причастность задержанных к хищению автомобилей в регионе.

Ранее мы рассказывали, что неизвестные жарили еду на Вечном огне в Кронштадте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД