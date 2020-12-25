Видео: "Форд" на полной скорости снес "Газель" на Кушелевской дороге

Водитель легковушки не увидел, что "Газель" стоит на месте.

"Форд" влетел в "Газель", которая стояла в крайней правой стороне на Кушелевской дороге. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла в ночь с 24 на 25 декабря. На кадрах видно, что "Газель" остановилась на проезжей части, когда в нее на полной скорости влетел легковой автомобиль, который после врезался в отбойник. Транспортные средства серьезно пострадали, состояние тех, кто находился в машине, не известно.

По словам очевидцев, экстренные службы прибыли на место уже через 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса".

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/likeapart