Видео: "Форд" на полной скорости снес "Газель" на Кушелевской дороге

"Форд" влетел в "Газель", которая стояла в крайней правой стороне на Кушелевской дороге. Момент столкновения попал на видео.
Авария произошла в ночь с 24 на 25 декабря. На кадрах видно, что "Газель" остановилась на проезжей части, когда в нее на полной скорости влетел легковой автомобиль, который после врезался в отбойник. Транспортные средства серьезно пострадали, состояние тех, кто находился в машине, не известно.
По словам очевидцев, экстренные службы прибыли на место уже через 15 минут.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса".
Видео: Piter.TV
Фото: vk.com/likeapart
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