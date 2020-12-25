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Видео: "Форд" на полной скорости снес "Газель" на Кушелевской дороге

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Водитель легковушки не увидел, что "Газель" стоит на месте.

"Форд" влетел в "Газель", которая стояла в крайней правой стороне на Кушелевской дороге. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла в ночь с 24 на 25 декабря. На кадрах видно, что "Газель" остановилась на проезжей части, когда в нее на полной скорости влетел легковой автомобиль, который после врезался в отбойник. Транспортные средства серьезно пострадали, состояние тех, кто находился в машине, не известно. 

По словам очевидцев, экстренные службы прибыли на место уже через 15 минут. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса". 

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/likeapart

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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