Водитель Chevrolet тяжело пострадал в ДТП на Владимирском

Дорогу не смогли поделить Nissan X-Trail и Chevrolet Klan.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 18 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла у трамвайных путей около дома №2 по Владимирскому проспекту. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорая, спасатели. Дорогу не смогли поделить Nissan X-Trail и Chevrolet Klan.

В аварии тяжелые травмы получил водитель Chevrolet. Детали ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Накануне в ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Влада Руд)