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Водитель Chevrolet тяжело пострадал в ДТП на Владимирском
Сегодня, 8:50
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nastya960

Водитель Chevrolet тяжело пострадал в ДТП на Владимирском

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Дорогу не смогли поделить Nissan X-Trail и Chevrolet Klan.

В Центральном районе Петербурга  в ночь на 18 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла у трамвайных путей около дома №2 по Владимирскому проспекту. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорая, спасатели. Дорогу не смогли поделить Nissan X-Trail и Chevrolet Klan.

В аварии тяжелые травмы получил водитель Chevrolet. Детали ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Накануне в ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека.

 Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Влада Руд)

Теги: chevrolet, владимирский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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