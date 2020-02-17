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В ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека

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На перекрестке столкнулись легковушка и крупногабаритный транспорт.

Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Выборгском районе. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 20:37 на пересечении Выборгского и Горского шоссе. Участниками аварии стали "Ауди" и "Скания S450" с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель "Ауди" 1996-го года рождения и его пассажир 1999-го года рождения.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс Петербург-Мурманск вернулся в аэропорт вылета

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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