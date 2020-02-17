В ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека

На перекрестке столкнулись легковушка и крупногабаритный транспорт.

Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Выборгском районе. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 20:37 на пересечении Выборгского и Горского шоссе. Участниками аварии стали "Ауди" и "Скания S450" с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель "Ауди" 1996-го года рождения и его пассажир 1999-го года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс Петербург-Мурманск вернулся в аэропорт вылета.

Видео: Piter.TV