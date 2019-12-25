Рейс Петербург-Мурманск вернулся в аэропорт вылета

Из-за погодных условий пилоту пришлось сделать круг.

Самолет, вылетевший из Петербурга в Мурманск, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Рейс SU6345 вылетел из Пулково в 17:40, совершил несколько кругов над Мурманском, а затем отправился в сторону Петербурга. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия.

Судя на информации на электронном табло мурманского аэропорта, со следующим рейсом, который прилетел из Москвы, проблем не возникло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины.

Фото: pixabay.com, flightradar24.com