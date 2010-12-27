Водитель иномарки скончался в ДТП на КАД

На месте происшествия асфальт усыпан осколками пластика.

В Выборгском районе на 17 километре внутреннего кольца КАД произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти вечером 29 декабря.

По предварительным данным, водитель за рулем "Шкода" наехал на водоналивные ограждения и разбил их. Далее машина врезалась в фонарный столб. Управляющий автомобилем мужчина 1989 года рождения погиб на месте.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказали, что электроавария привела к транспортному коллапсу в Невском районе.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области