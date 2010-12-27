Электроавария привела к транспортному коллапсу в Невском районе

В Петербурге на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы перестали работать светофоры. О возникших из-за этого пробках в воскресенье рассказали в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По комментариям петербужцев, причиной произошедшего стало технологическое нарушение в электросети. Ближайшие несколько домов также остались без света.
На некоторое время транспортный коллапс на Ивановской улице в направлении Невского путепровода начинался практически от проспекта Большевиков. Пробки фиксировались и по обеим сторонам от перекреста на улице Бабушкина. На нынешний момент не по-воскресному много автомобилей на Народной улице и Дальневосточном проспекте.
Ранее мы рассказали, что сломанный светофор стал виновником серьезного ДТП на Васильевском острове.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / VK, Яндекс.Пробки
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