Неисправный светофор стал виновником серьезного ДТП на Васильевском острове

Из-за неполадок в работе светофора на Васильевском острове произошло серьезное ДТП. Об инциденте сообщили в социальных сетях около часа назад.
ДТП случилось на пересечении Среднего проспекта и Детской улицы. Свидетель происшествия рассказал, что из-за аварии трамваи встали в пробку, также это мешает проехать другим автомобилям.
На место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС. О состоянии водителей и пассажиров пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что названа возможная причина ДТП с перевернувшимся автобусом под Таллином.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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