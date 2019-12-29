Неисправный светофор стал виновником серьезного ДТП на Васильевском острове

Пользователи написали о том, что "проблемы" со светофором уже не первый день.

Из-за неполадок в работе светофора на Васильевском острове произошло серьезное ДТП. Об инциденте сообщили в социальных сетях около часа назад.

ДТП случилось на пересечении Среднего проспекта и Детской улицы. Свидетель происшествия рассказал, что из-за аварии трамваи встали в пробку, также это мешает проехать другим автомобилям.

На место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС. О состоянии водителей и пассажиров пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что названа возможная причина ДТП с перевернувшимся автобусом под Таллином.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"