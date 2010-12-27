Названа предварительная причина ДТП с перевернувшимся автобусом под Таллином

Автобус из Петербурга мог перевернуться на территории Эстонии из-за столкновения с неизвестным объектом. Такое заявление сделал член правления компании Ecolines Элис Ковалев эстонскому порталу Delfi.

По его словам, это мог быть кусок льда или животное, которое внезапно выбежало на дорогу. Представитель компании-перевозчика отрицает, что инцидент случился из-за технической неисправности автобуса. Ковалев заявил, что транспортное средство недавно прошло техосмотр, и в целом все автобусы постоянно проверяются.

Точную причину ДТП предстоит выяснить экспертной комиссии.

Напомним, 29 декабря в 4:45 автобус на 30-м км трассы Нарва-Таллин перевернулся пассажирский автобус. Девять человек пострадали, среди них одна гражданка РФ, ей не потребовалась госпитализация.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"