В перевернувшемся в Эстонии автобусе пострадали девять человек

Обстоятельства инцидента выясняются.

Девять человек госпитализировали после ДТП с автобусом на территории Эстонии. По информации начальника пограничного бюро в Северной префектуре Иво Утсар, автобус перевернулся на 30-м км трассы Таллин-Нарва в 4:45 утра.

По предварительным данным, в транспорте находилось 67 человек вместе с двумя водителями. Пассажирский автобус принадлежит компании Ecolines. Среди пострадавших также есть граждане Латвии.

Напомним, автобус перевернулся по пути из Петербурга в Ригу утром 29 декабря.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"