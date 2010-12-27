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В перевернувшемся в Эстонии автобусе пострадали девять человек
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib

В перевернувшемся в Эстонии автобусе пострадали девять человек

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Обстоятельства инцидента выясняются.

Девять человек госпитализировали после ДТП с автобусом на территории Эстонии. По информации начальника пограничного бюро в Северной префектуре Иво Утсар, автобус перевернулся на 30-м км трассы Таллин-Нарва в 4:45 утра.

По предварительным данным, в транспорте находилось 67 человек вместе с двумя водителями. Пассажирский автобус принадлежит компании Ecolines. Среди пострадавших также есть граждане Латвии. 

Напомним, автобус перевернулся по пути из Петербурга в Ригу утром 29 декабря. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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