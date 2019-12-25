Водитель иномарки скончался после аварии с "перевертышем" на Гранитной

Авария произошла накануне, 22 августа.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что участник вчерашней аварии в Красногвардейском районе скончался.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, около 20:20 60-летний водитель въехал в трансформаторную подстанцию у дома № 59 по Гранитной улице и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей.

Фото: Piter.TV