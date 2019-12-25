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Водитель иномарки скончался после аварии с "перевертышем" на Гранитной
Сегодня, 17:55
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smirenny

Водитель иномарки скончался после аварии с "перевертышем" на Гранитной

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Авария произошла накануне, 22 августа.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что участник вчерашней аварии в Красногвардейском районе скончался. 

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, около 20:20 60-летний водитель въехал в трансформаторную подстанцию у дома № 59 по Гранитной улице и перевернулся. Мужчина погиб на месте. 

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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