Водитель иномарки скончался после аварии с "перевертышем" на Гранитной

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что участник вчерашней аварии в Красногвардейском районе скончался.
По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, около 20:20 60-летний водитель въехал в трансформаторную подстанцию у дома № 59 по Гранитной улице и перевернулся. Мужчина погиб на месте.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
Ранее мы писали, что пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей.
Фото: Piter.TV
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