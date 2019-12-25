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Пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей
Сегодня, 17:26
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smirenny

Пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей

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ДТП произошло на улице Тамбасова.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что на улице Тамбасова произошло ДТП, в результате которого пострадали пять детей. 

Сообщается, что водитель "Пассата" сел за руль сильно пьяным. Так, водитель "Фольксвагена" столкнулся с "Киа".

Судя по результатам медицинского освидетельствования, доза спиртосодержащих напитков составила 1,586 мг/л при допустимых 0,16 или 0,35 мг/л в зависимости от способа измерения. То есть водитель выпил примерно литр водки. Помимо этого, с начала года на водителя уже выписали 14 штрафов за превышение скорости, большая часть до сих пор не оплачена. Водителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения. 

В каком состоянии находятся дети, неизвестно. 

Ранее мы писали, что на ЗСД иномарка врезалась в отбойник.

Фото: "Мегаполис"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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