Пьяный мужчина спровоцировал аварию в которой пострадали пять детей

ДТП произошло на улице Тамбасова.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что на улице Тамбасова произошло ДТП, в результате которого пострадали пять детей.

Сообщается, что водитель "Пассата" сел за руль сильно пьяным. Так, водитель "Фольксвагена" столкнулся с "Киа".

Судя по результатам медицинского освидетельствования, доза спиртосодержащих напитков составила 1,586 мг/л при допустимых 0,16 или 0,35 мг/л в зависимости от способа измерения. То есть водитель выпил примерно литр водки. Помимо этого, с начала года на водителя уже выписали 14 штрафов за превышение скорости, большая часть до сих пор не оплачена. Водителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.

В каком состоянии находятся дети, неизвестно.

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Фото: "Мегаполис"